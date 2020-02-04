В Башкирии обсудили планы по повышению рождаемости

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На оперативном совещании с первым вице-премьером правительства Башкирии Андреем Назаровым обсудили планы по повышению рождаемости в регионе.
В Башкирии обсудили планы по повышению рождаемости
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского кабмина.

Как рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова, должно быть направлено 83,2 млн рублей на различную поддержку, в том числе на применение ЭКО. Кроме того, планируется начать бесплатное медицинское обследование молодых пар, которые только вступили в брак.

Ранее телеканал «360» сообщал о дополнительных мерах поддержки семей в Московской области.

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