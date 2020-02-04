Назначен новый гендиректор «Почты России»

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Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность генерального директора компании вместо Николая Подгузова.
Назначен новый гендиректор «Почты России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.

С бывшими членами правительства провёл встречу глава государства Владимир Путин, он поблагодарил их за работу.

Глава государства отметил, что сложностей было много, но в целом правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития России.

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