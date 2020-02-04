Назначен новый гендиректор «Почты России»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
С бывшими членами правительства провёл встречу глава государства Владимир Путин, он поблагодарил их за работу.
Глава государства отметил, что сложностей было много, но в целом правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития России.