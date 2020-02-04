Эксперт оценил начало производства С-400 для Индии

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал начало производства зенитно-ракетных систем С-400 для Индии.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что С-400 — уникальное и высокотехнологичное оружие и многие государства заинтересованы в его приобретении.

«Индия весьма скрупулёзно подходила к этому вопросу, чтобы заключить выгодный для себя контракт, получить комплексы и поставить их на боевое дежурство. При этом надо учитывать тот факт, что в контракт входят обучение специалистов и оказание содействия в организации пунктов по техническому обслуживанию; многие вопросы технического характера берёт на себя страна-производитель, гарантирует, что те, кто приобретает комплексы (в частности, Индия), освоят их и смогут максимально эффективно использовать для обороны своего государства», — пояснил Кошкин.

Он добавил, что заключение договора свидетельствует об успешной и конструктивной работе между государствами.

Ранее глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России началось производство зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии.