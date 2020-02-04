Эксперт прокомментировал сообщение о планируемых сроках завершения госиспытаний танка «Армата»

Короткая ссылка
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал сообщение о том, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.
Эксперт прокомментировал сообщение о планируемых сроках завершения госиспытаний танка «Армата»
  • РИА Новости

«Это радостная весть», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

В частности, он отметил мощнейший двигатель «Арматы» и навесное оборудование. Как рассказал Баранец, есть система «Афганит», которая при выстреле противника по танку выстреливает навстречу и ликвидирует этот снаряд или сбивает его с траектории.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что по итогам испытаний Министерство обороны определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части.

Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить