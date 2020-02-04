Эксперт прокомментировал сообщение о планируемых сроках завершения госиспытаний танка «Армата»

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал сообщение о том, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.

«Это радостная весть», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

В частности, он отметил мощнейший двигатель «Арматы» и навесное оборудование. Как рассказал Баранец, есть система «Афганит», которая при выстреле противника по танку выстреливает навстречу и ликвидирует этот снаряд или сбивает его с траектории.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что по итогам испытаний Министерство обороны определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части.

Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».