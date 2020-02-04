В ХМАО зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ

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Роспотребнадзор зафиксировал вспышку гриппа и ОРВИ в Югре.
В ХМАО зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ХМАО, в отдельных муниципалитетах региона превышен эпидемический порог.

«Рост заболеваемости отмечается по всем возрастным категориям населения, но заболеваемость совокупного населения находится на уровне эпидемического порога. Среди детей 3—6 лет заболеваемость превысила эпидемический порог на 19,7%, по другим возрастным группам пороги не превышены», — отметили в ведомстве.

Из-за массовых случаев заражения ОРВИ в одном детском саду и в трёх школах Ханты-Мансийского района объявлен карантин.

Частично ограничено посещение в более, чем 60 школьных классах и группах детских садов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об отличии гриппа от других видов ОРВИ.

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