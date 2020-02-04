В ТюмГУ запретили массовые мероприятия из-за профилактики коронавируса

В ТюмГУ ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за профилактики коронавируса.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

В университете обучаются 78 китайских студентов. Из них 17 уехали на родину во время каникул, которые в настоящее время продлены для них до 2 марта.

«С начала семестра, с 10 февраля, для них будет организовано дистанционное обучение», — уточнили в вузе.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские вузы начали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.