В ТюмГУ запретили массовые мероприятия из-за профилактики коронавируса
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Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
В университете обучаются 78 китайских студентов. Из них 17 уехали на родину во время каникул, которые в настоящее время продлены для них до 2 марта.
«С начала семестра, с 10 февраля, для них будет организовано дистанционное обучение», — уточнили в вузе.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские вузы начали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.