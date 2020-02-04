Эксперт прокомментировал скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал сообщение Минюста о том, что проект нового Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по 60% статей.
Эксперт прокомментировал скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметил, что в настоящее время водители, получившие штраф, стараются пользоваться такой привилегией, чтобы оплатить всё в срок и получить скидку.

«При этом мы знаем бесконечное количество злостных нарушителей, которые вовсе не оплачивают эти штрафы, стараются сделать так, чтобы они сгорели, и продолжают нарушать день за днём», — сказал Хайцеэр.

По его мнению, в законе можно поменять что-то другое, чтобы злостных нарушителей выявили и соответственно наказали.

Ранее руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал RT сообщение Минюста.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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