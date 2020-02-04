Из Китая эвакуируют двух студенток из Кирова

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Из Китая эвакуируют двух кировских студенток, обучающихся в Хуанганском педагогическом университете.
Из Китая эвакуируют двух студенток из Кирова
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ВятГУ.

Россиянки вылетают в ночь на 5 февраля. Они останутся в Москве на 14 дней на карантин.

Две другие девушки отказались от эвакуации и находятся на территории университета.

Всего в китайском вузе обучаются девять студентов из Кирова. В ВятГУ уточнили, что пятеро выехали оттуда раньше на каникулы.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские вузы начали переводить китайских студентов на дистанционное обучение.

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