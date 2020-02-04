В Москве женщину оштрафовали из-за инцидента с ребёнком в каршеринге
- РИА Новости
«В настоящее время гражданка, арендовавшая автомобиль каршеринга, привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КРФоАП «Нарушение правил перевозки людей», по ст. 12.6 КРФоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», — сообщил он.
Отмечается, что санкция этих статей предусматривает общий административный штраф в размере 4 тыс. рублей.
Ранее в СК сообщили, что в Москве женщина, находясь в нетрезвом состоянии, допустила к управлению каршеринговым автомобилем малолетнего ребёнка. В это время на заднем сиденье машины находился ещё один ребёнок.
В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).