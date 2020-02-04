В Москве женщину оштрафовали из-за инцидента с ребёнком в каршеринге

Короткая ссылка
Женщину, посадившую ребёнка за руль каршерингового автомобиля, привлекли к административной ответственности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
В Москве женщину оштрафовали из-за инцидента с ребёнком в каршеринге
  • РИА Новости

«В настоящее время гражданка, арендовавшая автомобиль каршеринга, привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КРФоАП «Нарушение правил перевозки людей», по ст. 12.6 КРФоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», — сообщил он.

Отмечается, что санкция этих статей предусматривает общий административный штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее в СК сообщили, что в Москве женщина, находясь в нетрезвом состоянии, допустила к управлению каршеринговым автомобилем малолетнего ребёнка. В это время на заднем сиденье машины находился ещё один ребёнок.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить