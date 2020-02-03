Омбудсмен Москвы назвала безобразием инцидент с ребёнком в каршеринге
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«Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие», — приводит её слова РИА Новости.
По её словам, женщина ранее была лишена водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.
«Поэтому здесь необходимо посмотреть, какой опасности подвергаются дети, если она сажает ребёнка за руль», — заявила омбудсмен.
Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что, по данным следствия, 25 января женщина в нетрезвом состоянии допустила к управлению каршеринговым автомобилем малолетнего ребёнка. При этом на заднем сидении машины находился ещё один ребёнок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).