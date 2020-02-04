Экипажи самолётов морской авиации ЧФ провели учебное бомбометание в Крыму

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Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебное бомбометание на полигоне в Крыму.
Экипажи самолётов морской авиации ЧФ провели учебное бомбометание в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Для уничтожения «противника» были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по расположению условного противника, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270», — отметили в ведомстве.

Экипажи самолётов Су-24МР также выполнили задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению условного противника.

Бомбометание проводилось с выполнением манёвров со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника.

Всего экипажи самолётов в ходе тренировки выполнили 27 самолётовылетов.

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