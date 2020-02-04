Названы самые популярные места для путешествий на День святого Валентина

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Эксперты онлайн-сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых популярных мест для путешествий на День святого Валентина.
Названы самые популярные места для путешествий на День святого Валентина
  • Pixabay

Как сообщает Inforeactor, специалисты компании провели анализ статистики приобретённых авиабилетов в период с 12 по 15 февраля и пришли к выводу, что самым популярным местом для путешествий стал Рим.

По данным сервиса, спрос на билеты в итальянскую столицу в указанный период вырос на 50%. 

Вторую строчку списка занимает Бангкок, а замыкает тройку лидеров Будапешт.

Кроме того, значительное количество туристов в эти дни ожидается в Праге и Ереване.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики поисковика «Туту.ру» составили рейтинг самых популярных городов для поездок в Европу в декабре.

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