Названы самые популярные места для путешествий на День святого Валентина
- Pixabay
Как сообщает Inforeactor, специалисты компании провели анализ статистики приобретённых авиабилетов в период с 12 по 15 февраля и пришли к выводу, что самым популярным местом для путешествий стал Рим.
По данным сервиса, спрос на билеты в итальянскую столицу в указанный период вырос на 50%.
Вторую строчку списка занимает Бангкок, а замыкает тройку лидеров Будапешт.
Кроме того, значительное количество туристов в эти дни ожидается в Праге и Ереване.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики поисковика «Туту.ру» составили рейтинг самых популярных городов для поездок в Европу в декабре.