Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

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Осуждённый бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко помещён в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где он отбывает наказание. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии
  • РИА Новости

«Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы. Причину этого мы пока не знаем», — цитирует юриста ТАСС.

По данным ФСИН, 9 января в ИК-5 между Захарченко и другим осуждённым на почве личной неприязни произошёл конфликт, переросший в драку.

Как отметили в ведомстве, экс-полковник нанёс своему противнику несколько ударов кулаком и головой в лицо. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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