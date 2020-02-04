Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

Осуждённый бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко помещён в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где он отбывает наказание. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

«Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы. Причину этого мы пока не знаем», — цитирует юриста ТАСС.

По данным ФСИН, 9 января в ИК-5 между Захарченко и другим осуждённым на почве личной неприязни произошёл конфликт, переросший в драку.

Как отметили в ведомстве, экс-полковник нанёс своему противнику несколько ударов кулаком и головой в лицо. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.