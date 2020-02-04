На Камчатке решили проверять приезжих из других регионов на коронавирус

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что региональные власти будут проверять на наличие коронавируса не только иностранцев, но и пассажиров рейсов из Владивостока и Хабаровска.
На Камчатке решили проверять приезжих из других регионов на коронавирус
  • АГН «Москва»

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Я принял решение о том, чтобы контролировали не только тех, кто возвращается на Камчатку из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска», — заявил он.

Илюшин также рассказал, что анализы трёх человек с подозрением на коронавирус были направлены в Новосибирск, результаты поступят на Камчатку 6 февраля.

Ранее правительство России решило ограничить въезд иностранцев из КНР через воздушные пункты. Ограничение не коснётся воздушного пункта пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

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