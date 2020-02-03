Лауреат премии президента России для молодых учёных рассказал о своём исследовании

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Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса, ставший лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год, рассказал о своём исследовании.
Лауреат премии президента России для молодых учёных рассказал о своём исследовании
  • Pixabay

«Основная ценность исследования заключается в том, что мы пытались ответить на вопрос: в чём заключается особенность развития современного ребёнка? Мы провели длительное исследование развития детей разных возрастов, чтобы доказательно говорить о тех факторах, которые влияют на их успешность в дальнейшей жизни», — заявил Веракса в беседе со «Взглядом».

По его словам, результаты работы доказывают, что ключевую роль играет не внешняя материальная среда, а специфика взаимодействия со взрослым — в каком объёме дети получают возможность вести диалог с педагогом, высказывать своё мнение, проявлять инициативу и как это поддерживается педагогом.

На основе исследования разработана методология работы с основными процессами в когнитивном развитии ребёнка.

Исследование продолжалось 10 лет. Его участниками стали более 20 тыс. дошкольников и школьников из 12 регионов.

«Хочу подчеркнуть, что это не индивидуальная работа, а работа целого коллектива. Потому для всех нас очень важна столь высокая оценка», — подчеркнул учёный.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в правительстве Московской области рассказали о премии для молодых учёных.

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