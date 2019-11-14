В правительстве Московской области рассказали о премии для молодых учёных
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Распоряжение о присуждении ежегодных премий в сфере науки и инноваций подписал губернатор Московской области.
«Это молодые учёные и специалисты из Жуковского, Черноголовки, Фрязина, Красногорска, Раменского, Дубны, Королёва, Пущина, Мытищ, а также нашего МОНИКИ, который территориально относится к Москве. Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране, и правительство Московской области уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодёжи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области. Более 30% научных сотрудников региона — специалисты не старше 40 лет», — отметил Хромов.
Ранее кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение президента России Владимира Путина проработать меры по обеспечению жильём молодых учёных.