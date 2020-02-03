Эксперт оценила инициативу о штрафах за нарушение тишины

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина оценила инициативу ввести штрафы за шум в жилых домах.

«Я всеми руками за, потому что, если мы не можем добиться добрососедства по доброй воле, нужно наказывать рублём. Дом никогда не будет сплочённым и не будет правильно строить управляющую компанию, если соседи между собой не будут ладить», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, юрлица, занимающие помещения в жилых домах, также должны нести ответственность наравне со всеми.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что штрафы за такие нарушения — довольно действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам бывает сложно.