В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус

В Мурманской области за последние дни госпитализировали одного местного жителя и трёх граждан Китая для исключения факта заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

«На стационарном лечении находятся четыре человека, один из России — житель Мурманской области, трое граждан Китайской Народной Республики», — заявил он.

По его словам, у двух человек, в том числе россиянина, результат теста на коронавирус отрицательный.

По ещё двум пациентам ожидаются результаты теста на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не выявил новых случаев заражения коронавирусом.