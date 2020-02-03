В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус

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В Мурманской области за последние дни госпитализировали одного местного жителя и трёх граждан Китая для исключения факта заражения коронавирусной инфекцией.
В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

«На стационарном лечении находятся четыре человека, один из России — житель Мурманской области, трое граждан Китайской Народной Республики», — заявил он.

По его словам, у двух человек, в том числе россиянина, результат теста на коронавирус отрицательный.

По ещё двум пациентам ожидаются результаты теста на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не выявил новых случаев заражения коронавирусом.

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