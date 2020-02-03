В Мурманской области четырёх человек обследуют на коронавирус
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.
«На стационарном лечении находятся четыре человека, один из России — житель Мурманской области, трое граждан Китайской Народной Республики», — заявил он.
По его словам, у двух человек, в том числе россиянина, результат теста на коронавирус отрицательный.
По ещё двум пациентам ожидаются результаты теста на коронавирус.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что не выявил новых случаев заражения коронавирусом.