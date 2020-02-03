В Госдуме оценили идею введения штрафов за шум в жилых домах
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он поддержал эту идею.
При этом Пахомов отметил, что не стоит прописывать в Жилищном кодексе все нюансы проживания в доме.
«Невозможно отрегулировать все грани человеческих взаимоотношений настолько жёстко, чтобы потом закон однозначно можно было применять. А принимать закон, который будет порождать скандалы и микровойны между квартирами в подъезде и не будет достигать своей цели, не стоит», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что над законопроектом ещё предстоит как следует поработать.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая является одним из авторов поправок в КоАП по введению штрафов за шум в жилых домах, в беседе с URA.RU прокомментировала новую законодательную инициативу.