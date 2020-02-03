В Госдуме оценили идею введения штрафов за шум в жилых домах

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Депутат Госдумы от Московской области Сергей Пахомов прокомментировал инициативу, в соответствии с которой за шум в жилых домах будут штрафовать от 5 до 150 тыс. рублей.
В Госдуме оценили идею введения штрафов за шум в жилых домах
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он поддержал эту идею.

При этом Пахомов отметил, что не стоит прописывать в Жилищном кодексе все нюансы проживания в доме.

«Невозможно отрегулировать все грани человеческих взаимоотношений настолько жёстко, чтобы потом закон однозначно можно было применять. А принимать закон, который будет порождать скандалы и микровойны между квартирами в подъезде и не будет достигать своей цели, не стоит», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что над законопроектом ещё предстоит как следует поработать.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая является одним из авторов поправок в КоАП по введению штрафов за шум в жилых домах, в беседе с URA.RU прокомментировала новую законодательную инициативу.

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