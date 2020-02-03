Эксперт сделал прогноз о востребованности профессий в будущем

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров сделал предположение о востребованности некоторых профессий в связи с роботизацией на ближайшие десять лет.

Как отметил Захаров в беседе с ФАН, количество бухгалтеров за десять лет сократится в десять раз.

Кроме того, по его мнению, станет меньше преподавателей иностранных языков.

«Я думаю, в школах в ближайшие десять лет перестанут учить иностранным языкам, потому что это бестолковщина. Коробочка, которая у нас в кармане, уже сейчас переводит со 100 языков и на 100 языков намного лучше, чем среднестатистический школьный преподаватель. Меня спрашивают: «А кто будет переводить Шекспира?» Кто переводил, тот и будет переводить. Тот, кто учил английский язык в школе, никогда не переводил Шекспира», — подчеркнул специалист.

По словам Захарова, во всех профессиях, где можно алгоритмизировать деятельность, люди постепенно заменяются роботами. В том числе врачи, которые проводят первичную диагностику.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в беседе с НСН прокомментировала список самых востребованных в будущем профессий в России.