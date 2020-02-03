В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за нарушение тишины

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.
В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за нарушение тишины
  • РИА Новости

«К сожалению, каждый в той или иной мере хотя бы раз сталкивался вот с таким проявлением ночной активности своих соседей, к примеру, коммерсантов на первом этаже», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По мнению депутата, такая норма нужна на федеральном уровне, поскольку, чтобы в регионе полиция имела возможность ночью пресечь нарушение тишины, должны быть заключены соответствующие соглашения.

«На сегодняшний день далеко не в каждом регионе такое соглашение действует. И эта федеральная норма нацелена на обеспечение едиными и равными правами граждан отдыхать вечером и в ночное время в своей квартире», — пояснила Бессараб.

Вместе с тем, считает депутат, суммы штрафов необходимо пересмотреть и более тщательно обсудить с общественностью.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что штрафы за такие нарушения — довольно действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам бывает сложно.

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