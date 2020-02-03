«Мосгаз» предупредил о мошенниках под видом газовиков

Специалисты «Мосгаза» в связи с участившимися случаями мошенничества рассказали, как должен выглядеть официальный работник компании.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт газового сервиса.

По данным «Мосгаза», официальный представитель газовой компании должен быть одет в тёмно-синюю форму сотрудника со светоотражающими полосками.

Кроме того, проверяющий газовое оборудование должен иметь при себе удостоверение с фотографией, гербом Москвы, фирменным логотипом, голограммой и печатью.

В случае визита подозрительных лиц, оказывающих психологическое давление или настойчиво предлагающих купить оборудование, рекомендуется позвонить по номеру 104 или в службу ВДГО.

Компания напоминает, что специалисты никогда не ходят по вызовам вдвоём и не являются без предупреждения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде мошенничества.