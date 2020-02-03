«Мосгаз» предупредил о мошенниках под видом газовиков

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Специалисты «Мосгаза» в связи с участившимися случаями мошенничества рассказали, как должен выглядеть официальный работник компании.
«Мосгаз» предупредил о мошенниках под видом газовиков
  • © «Мосгаз»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт газового сервиса.

По данным «Мосгаза», официальный представитель газовой компании должен быть одет в тёмно-синюю форму сотрудника со светоотражающими полосками.

Кроме того, проверяющий газовое оборудование должен иметь при себе удостоверение с фотографией, гербом Москвы, фирменным логотипом, голограммой и печатью.

В случае визита подозрительных лиц, оказывающих психологическое давление или настойчиво предлагающих купить оборудование, рекомендуется позвонить по номеру 104 или в службу ВДГО. 

Компания напоминает, что специалисты никогда не ходят по вызовам вдвоём и не являются без предупреждения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде мошенничества.

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