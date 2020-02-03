В Москве появится перечень социальных предприятий

В Москве планируют создать перечень социальных предприятий.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Речь идёт о компаниях, которые занимаются трудоустройством социально уязвимых слоёв населения и реализуют производимые ими товары, работы и услуги.

В список попадут и предприятия, предоставляющие услуги для социально незащищённых категорий граждан. Кроме того, это компании, которые осуществляют деятельность, направленную на достижение социально значимых целей.

«Перечень социальных предприятий прежде всего важен городу для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач и, главное, для разработки отдельных востребованных мер государственной поддержки, способствующих развитию предпринимательства в данной сфере», — цитирует главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал о финансовой поддержке социальных предпринимателей в Московской области.