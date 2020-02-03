Суд вынес приговор по делу об оскорблении фельдшера скорой помощи в Свердловской области
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Об этом сообщает Tagilcity.ru.
3 ноября 2019 года женщина позвонила в скорую помощь и заявила, что её матери требуется немедленная госпитализация. Прибывшие на место медики попросили провести их в дом для осмотра пациентки. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала кричать и грубо выражаться в адрес фельдшера.
Суд назначил административное наказание в виде штрафа размером 1,5 тыс. рублей.
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