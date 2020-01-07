Пострадавшие в ДТП в Тюмени напали на сотрудников скорой помощи

Пострадавшие в ДТП у торгового центра «Зелёный берег» в Тюмени напали на сотрудников скорой помощи, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

Инцидент произошёл в 02:15.

«Легковой автомобиль въехал в один из КАМАЗов — снегоуборочные машины совершали разворот. Предварительно, водитель Lada не выдержал безопасную скорость», — заявили в ведомстве.

Пострадали семь человек, в том числе водитель легкового автомобиля, три женщины и три девочки.

По имеющимся данным, семья вела себя буйно и в машине скорой помощи, и в приёмном отделении больницы.

«Полицейские зафиксировали факт нападения на бригаду скорой помощи — было разбито стекло машины», — уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства случившегося выясняются. Устанавливаются лица, совершившие противоправные действия. Запрошена информация об ущербе имуществу.

«Дело будет рассматривать мировой судья. Действия нападавших подпадают под административную статью «Умышленное повреждение чужого имущества». В отношении нападавших будет выписан штраф», — добавили в ведомстве.

Стаж водителя — год. Ранее его привлекали к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.