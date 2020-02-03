В Твери автомобиль после ДТП сбил на тротуаре пешеходов
- РИА Новости
«На пересечении проспекта Победы с Волоколамским проспектом столкнулись две машины, одну из них отбросило на тротуар», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
Как сообщает портал Tverigrad, количество пострадавших в аварии составило шесть человек — пятеро пешеходов и водитель автомобиля.
На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил двух школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле.