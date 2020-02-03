В Крыму спасли семью с трёхлетним ребёнком, застрявшую в лесу на автомобиле

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Сотрудники симферопольского отряда «Крым-Спас» помогли семье, застрявшей в горно-лесной зоне на автомобиле.
В Крыму спасли семью с трёхлетним ребёнком, застрявшую в лесу на автомобиле
  • © пресс-служба МЧС РК

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Информация о произошедшем поступила спасателям в воскресенье, 2 февраля, около полудня. Машина застряла в районе русла реки Суботхан. В автомобиле находились трое туристов, в том числе трёхлетний ребёнок.

«Спасатели выяснили, что автомобиль туристов УАЗ-469 сломался. Кроме того, ближайший населённый пункт находился на значительном удалении, поэтому они не могли самостоятельно покинуть горно-лесную зону», — уточнили в ведомстве.

Семью нашли в кратчайшие сроки и эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.

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