В Крыму спасли семью с трёхлетним ребёнком, застрявшую в лесу на автомобиле

Сотрудники симферопольского отряда «Крым-Спас» помогли семье, застрявшей в горно-лесной зоне на автомобиле.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Информация о произошедшем поступила спасателям в воскресенье, 2 февраля, около полудня. Машина застряла в районе русла реки Суботхан. В автомобиле находились трое туристов, в том числе трёхлетний ребёнок.

«Спасатели выяснили, что автомобиль туристов УАЗ-469 сломался. Кроме того, ближайший населённый пункт находился на значительном удалении, поэтому они не могли самостоятельно покинуть горно-лесную зону», — уточнили в ведомстве.

Семью нашли в кратчайшие сроки и эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском нацпарке спасли истощённого туриста из Свердловской области.