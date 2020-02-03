Крымские власти прокомментировали отставку главы Керчи

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что отставка председателя Керченского горсовета Маи Хужиной и её заместителя вызвана допущенными чиновниками существенными ошибками.

«Поздравление блокадников — это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки», — цитирует РИА Новости Фикса.

Вице-спикер отметил, что при поздравлении ветеранов войны нужно быть более ответственными, уважительными и внимательными.

«Если мы идём к ветерану, то нужно идти без пиара», — добавил он.

Ранее Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с поздравлением блокадников, попросила прекратить травлю её детей.

3 февраля депутаты Керченского горсовета досрочно прекратили полномочия Хужиной и её заместителя.

Хужина и другие городские чиновники поздравили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, подарив им хлебобулочные изделия и вручив медали. При этом чиновники пришли к пожилым людям в шубах.