Крымские власти прокомментировали отставку главы Керчи
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«Поздравление блокадников — это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки», — цитирует РИА Новости Фикса.
Вице-спикер отметил, что при поздравлении ветеранов войны нужно быть более ответственными, уважительными и внимательными.
«Если мы идём к ветерану, то нужно идти без пиара», — добавил он.
Ранее Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с поздравлением блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
3 февраля депутаты Керченского горсовета досрочно прекратили полномочия Хужиной и её заместителя.
Хужина и другие городские чиновники поздравили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, подарив им хлебобулочные изделия и вручив медали. При этом чиновники пришли к пожилым людям в шубах.