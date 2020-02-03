Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

В Санкт-Петербурге завершено расследование убийства активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе следствия были получены доказательства того, что убийство было совершено на бытовой почве.

Уточняется, что обвиняемый в ходе ссоры избил потерпевшую, а также нанёс ей не менее 17 ударов ножом.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру», — указано в тексте.

1 августа 2019 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главному подозреваемому в убийстве активистки Елены Григорьевой.

Тело Григорьевой со множественными ножевыми ранениями было найдено в Московском районе Петербурга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.