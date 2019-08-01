В Петербурге арестовали главного подозреваемого в убийстве активистки
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Волнянко», — заявили в пресс-службе
По данным следствия, Волнянко подписал чистосердечное признание. Его арестовали до 21 сентября.
Тело Григорьевой со множественными ножевыми ранениями было найдено в Московском районе Петербурга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Также ранее сообщалось о задержании уроженца Киргизии 1981 года рождения по данному делу.