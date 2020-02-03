В Томской области предупредили о мошенниках, продающих дымовые датчики

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В ГУ МЧС России по Томской области предупредили об участившихся случаях мошенничества с продажей дымовых датчиков после пожара в посёлке Причулымском, в результате которого погибли 12 человек.
В Томской области предупредили о мошенниках, продающих дымовые датчики
  • РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ГУ МЧС России по Томской области не оказывают платных услуг и не осуществляют продажу товаров на дому.

«Если к томичам пришёл человек, представился сотрудником МЧС и предлагает что-то купить, приобрести, установить за деньги — это не сотрудник ведомства. В этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы», — цитирует vtomske.ru представителя ведомства.

В МЧС добавили, что специалисты ведомства могут лишь давать рекомендации по установке пожарных извещателей, чтобы обеспечить безопасность граждан.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».

Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.

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