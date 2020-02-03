В Мордовии завершилось расследование дела о взятке в особо крупном размере

Следователи В Мордовии завершили расследование уголовного дела в отношении нескольких фигурантов по факту получения взятки в особо крупном размере.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» и двух военнослужащих военного представительства Министерства обороны», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, в зависимости от степени участия каждого, мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки организованной группой в особо крупном размере) и двух эпизодов п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки через посредников в крупном размере) УК России.

По версии следствия, с ноября 2014 по июнь 2018 года обвиняемые за обеспечение заключения договоров с коммерческими организациями и лоббирование интересов в рамках исполнения обязательств по данным договорам получили от фактического руководителя соответствующих организаций несколькими частями взятку в размере более 22 млн рублей.

«Также установлено, что один из фигурантов уголовного дела, являвшийся работником завода, за аналогичные действия... через посредников дважды получил несколькими частями взятку в размере более 1,4 млн рублей», — уточнили в СК.

Отмечается, что следователями была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшую заведующую лабораторией Курганской областной клинической больницы оштрафовали на 3 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.