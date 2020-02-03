Очевидец рассказал об инциденте с шасси при посадке самолёта в Томске

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Житель Томска рассказал подробности инцидента с самолётом Bombardier CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн», у которого при посадке частично разрушилась передняя стойка шасси.
Очевидец рассказал об инциденте с шасси при посадке самолёта в Томске
  • globallookpress.com

По словам очевидца, когда самолёт шёл на посадку, при касании с полосой «пошли искры от шасси».

«Самолёт при этом приземлился, я видел, как он остановился, не думал, что посадка прошла не по плану. В это же время готовился к посадке самолёт из Москвы. Мы их отслеживаем онлайн, но ему не дали сесть», — рассказал работник службы такси в беседе с порталом vtomske.ru.

3 февраля в 05:46 (01:46 мск) при посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) у следовавшего из Екатеринбурга Bombardier произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка по факту произошедшего.

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