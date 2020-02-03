При посадке в Томске у самолёта частично разрушилась стойка шасси

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В Томске приостановили работу аэропорта Богашёво, после того как у пассажирского самолёта при посадке разрушилась стойка шасси.
При посадке в Томске у самолёта частично разрушилась стойка шасси
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«По предварительной информации, в 05:46 местного времени (01:46 мск) при совершении посадки в международном аэропорту Томск (Богашёво) имени Н.И. Камова у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Самолёт следовал по маршруту Екатеринбург — Томск, на борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, они не пострадали.

Пока Bombardier находится на взлётно-посадочной полосе аэродрома, другие самолёты направлены в международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво).

Ранее вылетевший из Внукова в Сочи пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после срабатывания датчика неисправности шасси.

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