Аэропорт Томска восстановил работу после инцидента с самолётом

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Томский аэропорт восстановил работу после инцидента с самолётом Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», у которого при посадке частично разрушилась передняя стойка шасси. Об этом сообщает РИА Новости.
Аэропорт Томска восстановил работу после инцидента с самолётом
  • РИА Новости
  • © Яков Андреев

По словам представителя авиаузла, с 12:00 (08:00 мск) аэропорт работает в штатном режиме.

В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала, что воздушное судно убрали с полосы. Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортный прокурор.

Ранее сообщалось, что в 05:46 (01:46 мск) при посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) у следовавшего из Екатеринбурга Bombardier произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

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