Аэропорт Томска восстановил работу после инцидента с самолётом
- РИА Новости
- © Яков Андреев
По словам представителя авиаузла, с 12:00 (08:00 мск) аэропорт работает в штатном режиме.
В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проинформировала, что воздушное судно убрали с полосы. Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортный прокурор.
Ранее сообщалось, что в 05:46 (01:46 мск) при посадке в международном аэропорту Томск (Богашёво) у следовавшего из Екатеринбурга Bombardier произошло частичное разрушение передней стойки шасси.
На борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.