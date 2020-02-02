Два сотрудника полиции погибли в ДТП в ХМАО

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Двое сотрудников органов внутренних дел погибли в результате ДТП на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГУ МВД.
Два сотрудника полиции погибли в ДТП в ХМАО
  • РИА Новости

Авария произошла днём в Сургутском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

«Погибли сотрудники полиции: замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму», — заявили в ведомстве.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Мурманской области.

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