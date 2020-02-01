В Тюмени студентам из КНР продлили каникулы из-за коронавируса

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Тюменский индустриальный университет, где одна из студенток заболела коронавирусной инфекцией, продлил каникулы студентам из Китая до 1 марта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ректора вуза Веронику Ефремову.
В Тюмени студентам из КНР продлили каникулы из-за коронавируса
  • РИА Новости

Она рассказала, что шесть китайских студентов на каникулы остались в России, ещё пять человек приехали 29 января.

«Все остальные китайские студенты — у них продлены официально, согласно всем требованиям Российской Федерации, каникулы до 1 марта», — заявила Ефремова.

По её словам, студенты подключены к интернет-ресурсам вуза, это позволяет им заниматься дистанционно.

Ректор уточнила, что в вузе обучаются почти 1,5 тыс. иностранных студентов, в том числе 49 китайцев.

Ранее в Роспотребнадзоре по Тюменской области рассказали о состоянии заражённой новым типом коронавируса 2019-nCoV гражданки Китая.

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