МВД проверяет данные об избиении медиками женщины в Петербурге

Сотрудники полиции организовали проверку заявления женщины о том, что её после госпитализации избили работники больницы в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

«Проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в медицинском учреждении», — приводит сообщение РИА Новости.

В МВД рассказали, что 31 января правоохранителям в Калининском районе поступило сообщение из больницы о том, что за медпомощью обратилась женщина с различными травмами.

«Со слов пациентки, травмы ей нанесли работники больницы, в которую она обращалась ранее», — заявили в МВД.

Как отмечается, супруг пострадавшей заявил, что заметил телесные повреждения у жены, когда забирал её из стационара.

Ранее Следственный комитет организовал проверку сообщений о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в Нефтекамске.