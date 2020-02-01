МВД проверяет данные об избиении медиками женщины в Петербурге
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
«Проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в медицинском учреждении», — приводит сообщение РИА Новости.
В МВД рассказали, что 31 января правоохранителям в Калининском районе поступило сообщение из больницы о том, что за медпомощью обратилась женщина с различными травмами.
«Со слов пациентки, травмы ей нанесли работники больницы, в которую она обращалась ранее», — заявили в МВД.
Как отмечается, супруг пострадавшей заявил, что заметил телесные повреждения у жены, когда забирал её из стационара.
Ранее Следственный комитет организовал проверку сообщений о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в Нефтекамске.