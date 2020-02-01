В Москве произошёл пожар в банном комплексе

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На северо-западе Москвы произошёл пожар площадью около 100 кв. м в банном комплексе, всех посетителей эвакуировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Москве произошёл пожар в банном комплексе
  • РИА Новости

«В Большом Волоколамском проезде происходит горение одного из строений на территории комплекса бань на площади около 100 кв. м», — заявили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве при пожаре в квартире пострадали два человека.

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