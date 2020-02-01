В Москве произошёл пожар в банном комплексе

На северо-западе Москвы произошёл пожар площадью около 100 кв. м в банном комплексе, всех посетителей эвакуировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В Большом Волоколамском проезде происходит горение одного из строений на территории комплекса бань на площади около 100 кв. м», — заявили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве при пожаре в квартире пострадали два человека.