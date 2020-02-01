Володин назвал самое важное событие января в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что самым важным событием января стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Оно нас ко многому обязывает», — заявил Володин, отвечая на вопрос, какое событие он назвал бы наиболее важным за месяц.

По его словам, Путин предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку российских граждан.

15 января глава государства в ходе послания Федеральному собранию представил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, в том числе сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала.

Президент также предложил продлить ежемесячные выплаты на детей до семи лет и призвал обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-й класс.