С 1 февраля подорожал проезд в метро в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Отмечается, что стоимость по тарифу «90 минут» стала 62 рубля вместо 59 рублей, а при оплате банковской картой — 44 рубля (ранее 42 рубля).
В метро, на МЦК и МЦД в зоне «Пригород» стоимость проезда в случае оплаты картой «Тройка» (билет «Кошелёк») составит 47 рублей (ранее 45 рублей), а при оплате банковской картой — 51 рубль (ранее 49 рублей).
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что объём использования электронных ресурсов в московском метро по итогам 2019 года увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущим годом и составил к концу прошлого года 1,7 петабайта в месяц.