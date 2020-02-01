С 1 февраля подорожал проезд в метро в Москве

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С 1 февраля стоимость проезда в метро, на МЦК и МЦД в зоне «Центральная» и наземном городском транспорте при оплате картой «Тройка» (билет «Кошелёк») составит 40 рублей (ранее 38 рублей).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что стоимость по тарифу «90 минут» стала 62 рубля вместо 59 рублей, а при оплате банковской картой — 44 рубля (ранее 42 рубля).

В метро, на МЦК и МЦД в зоне «Пригород» стоимость проезда в случае оплаты картой «Тройка» (билет «Кошелёк») составит 47 рублей (ранее 45 рублей), а при оплате банковской картой — 51 рубль (ранее 49 рублей).

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что объём использования электронных ресурсов в московском метро по итогам 2019 года увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущим годом и составил к концу прошлого года 1,7 петабайта в месяц.

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