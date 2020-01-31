В Москве рассказали о росте числа пользователей мобильного интернета в метро

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В столице рассказали об увеличении объёма использования электронных ресурсов в Московском метрополитене по итогам 2019 года.
В Москве рассказали о росте числа пользователей мобильного интернета в метро
  • ©mos.ru

Как сообщает «Вечерняя Москва», объём использования электронных ресурсов в московском метро по итогам 2019 года увеличился в восемь раз по сравнению с предыдущим годом и составил к концу прошлого года 1,7 петабайта в месяц.

В среднем мобильным интернетом в метро в будние дни пользуется более двух миллионов человек в день. Они загружают 75 терабайт данных.

Больше всего пассажиры метро общаются в социальных сетях — (26% пользователей), просматривают видеоконтент (25%), прослушивают аудиоконтент (9%), общаются в мессенджерах (2%), пользуются различными сайтами и приложениями (38%).

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице объявили о начале приёма заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро».

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