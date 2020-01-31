Рабочий может находиться под завалами обрушившегося СКК в Петербурге

Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилась крыша.