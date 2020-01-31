Рабочий может находиться под завалами обрушившегося СКК в Петербурге
Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилась крыша.
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