Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его интервью для RT
- @sourvilloivan
«Внимательно ознакомился с комментами. По существу могу добавить следующее. Для меня не было и нет нерукопожатных собеседников. Как и нерукопожатных СМИ. Я беспартийный журналист. Брал и буду брать интервью у всех, кто мне интересен, без различия политической и иной ориентации. Всем спасибо, ощутил себя по-настоящему востребованным», — сказал он RT.
Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для RT.
В первом эпизоде — интервью с проректором Высшей школы экономики Валерией Касамарой.
В прошлом году её выдвижение в депутаты Мосгордумы вызвало критику со стороны многих либеральных СМИ и политиков.
Пост Сурвилло в Facebook, где он разместил интервью для RT с Касамарой, набрал сотни негативных комментариев.
Подробнее — в материале RT.