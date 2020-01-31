Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его интервью для RT

Короткая ссылка
Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его первое интервью для телеканала RT.
Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его интервью для RT
  • @sourvilloivan
  • Instagram

«Внимательно ознакомился с комментами. По существу могу добавить следующее. Для меня не было и нет нерукопожатных собеседников. Как и нерукопожатных СМИ. Я беспартийный журналист. Брал и буду брать интервью у всех, кто мне интересен, без различия политической и иной ориентации. Всем спасибо, ощутил себя по-настоящему востребованным», — сказал он RT.

Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для RT.

В первом эпизоде — интервью с проректором Высшей школы экономики Валерией Касамарой.

В прошлом году её выдвижение в депутаты Мосгордумы вызвало критику со стороны многих либеральных СМИ и политиков. 

Пост Сурвилло в Facebook, где он разместил интервью для RT с Касамарой, набрал сотни негативных комментариев. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить