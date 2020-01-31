Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его интервью для RT

Журналист Иван Сурвилло прокомментировал реакцию на его первое интервью для телеканала RT.

«Внимательно ознакомился с комментами. По существу могу добавить следующее. Для меня не было и нет нерукопожатных собеседников. Как и нерукопожатных СМИ. Я беспартийный журналист. Брал и буду брать интервью у всех, кто мне интересен, без различия политической и иной ориентации. Всем спасибо, ощутил себя по-настоящему востребованным», — сказал он RT.

Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для RT.

В первом эпизоде — интервью с проректором Высшей школы экономики Валерией Касамарой.

В прошлом году её выдвижение в депутаты Мосгордумы вызвало критику со стороны многих либеральных СМИ и политиков.

Пост Сурвилло в Facebook, где он разместил интервью для RT с Касамарой, набрал сотни негативных комментариев.

Подробнее — в материале RT.