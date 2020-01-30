Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для RT

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Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для телеканала RT.
Журналист Иван Сурвилло будет делать цикл интервью для RT
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В первом эпизоде — интервью с Валерией Касамарой, проректором «Высшей школы экономики». В прошлом году её выдвижение в депутаты Мосгордумы вызвало шторм критики со стороны многих либеральных СМИ и политиков: о Касамаре говорили, что она кандидат от власти. Сейчас Валерия Касамара также находится в центре внимания из-за поправок в правила внутреннего распорядка Высшей школы экономики, касающихся обязательства студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями.

Отмечается, что первый эпизод в порядке эксперимента был сделан в формате 360, чтобы показать как выглядят пространства, в которых проводит большую часть времени герой интервью.

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