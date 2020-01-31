Хуснуллин прокомментировал идею реновации жилья по всей России

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Говорить о реновации жилья по всей стране пока рано, необходимо сосредоточиться на существующих национальных проектах. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин прокомментировал идею реновации жилья по всей России
  • РИА Новости

«У нас утверждённый нацпроект «Жильё и городская среда». Вот этим мы будем заниматься и занимаемся, потому что на это выделены деньги, есть конкретные планы, есть конкретные сроки», — приводит РИА Новости его слова.

Хуснуллин отметил необходимость сосредоточиться не на «сверхновых», а на существующих проектах.

«Говорить о том, что мы реновацией начнём заниматься по всей стране, пока рано. Я считаю, для того чтобы оценить эту ситуацию, нужно посмотреть в целом, как программа «Жилище» будет выполняться», — добавил вице-премьер.

В апреле 2019 года законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.

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