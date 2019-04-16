В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

Короткая ссылка
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительных материалах, проектом вводится и подробно регулируется институт реновации, определяются его типы, виды и формы реализации.

По мнению авторов инициативы, опыт проведения реновации в Москве следует учитывать, но нельзя некритически переносить его на другие субъекты страны.

Документ предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме на получение равнозначного жилого помещения.

Предусматривается классификация проектов на бюджетные и инвестиционные и три формы их реализации. Кроме того, предлагается возможность реализации реновации в отношении целого квартала, района или микрорайона с комплексным подходом к благоустройству территории.

Ранее «Вечерняя Москва» передавала, что в столице планируют построить более 3 млн кв. м жилья к концу 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить