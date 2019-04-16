В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительных материалах, проектом вводится и подробно регулируется институт реновации, определяются его типы, виды и формы реализации.

По мнению авторов инициативы, опыт проведения реновации в Москве следует учитывать, но нельзя некритически переносить его на другие субъекты страны.

Документ предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме на получение равнозначного жилого помещения.

Предусматривается классификация проектов на бюджетные и инвестиционные и три формы их реализации. Кроме того, предлагается возможность реализации реновации в отношении целого квартала, района или микрорайона с комплексным подходом к благоустройству территории.

Ранее «Вечерняя Москва» передавала, что в столице планируют построить более 3 млн кв. м жилья к концу 2021 года.