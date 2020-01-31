Эксперт прокомментировал предложение увеличить штрафы за превышение скорости в России

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал предложение ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить штраф за превышение скорости.
Эксперт прокомментировал предложение увеличить штрафы за превышение скорости в России
  • РИА Новости

Как заявил эксперт в беседе с газетой «Известия», сначала нужно провести ревизию дорожных знаков и камер. Если водитель не знает, какое ограничение скоростного режима действует на конкретном участке, штрафы не помогут предотвратить невольное нарушение, пояснил он.

«В Москве ограничение скорости во дворах 5 км/ч, а на трассе М-4 — 130 км/ч. Водители не всегда могут ориентироваться, где какая скорость. Сложности добавляют ремонты дорог», — сказал Канаев.

В целом к повышению безопасности ведёт пропаганда безопасного вождения, добавил эксперт.

В проекте нового КоАП говорится, в частности, что штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч повышается с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

В декабре директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 км/ч до 10 км/ч.

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