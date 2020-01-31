Роспотребнадзор назвал основные правила защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защититься от коронавируса, гриппа и ОРВИ.
Роспотребнадзор назвал основные правила защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, специалисты призвали граждан соблюдать правила гигиены, чтобы не допустить распространения инфекции.

Они рекомендуют мыть с мылом руки и лицо после посещения общественных мест и транспорта, а также прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования, перед едой и приготовлением пищи.

Нос рекомендуется промывать изотоническим раствором соли.

Если доступа к воде и мылу нет, нужно воспользоваться специальным дезинфицирующим средством или влажной салфеткой.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали в общественных местах надевать маску, которую необходимо менять каждые два-три часа.

Кроме того, нужно часто проветривать помещения, избегать пребывания рядом с больными людьми, поцелуев, объятий и рукопожатий.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты Роспотребнадзора отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами.

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