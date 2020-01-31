Центр развития карьеры «Технограда» подвёл итоги работы за 2019 год

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в 2019 году посетили около 21 тыс. гостей.

Как пишет сайт «Москва 24», в 2019 году в центре прошло 286 мероприятий, а в мастер-классах, тренингах, днях карьеры, бизнес-играх и фестивалях приняли участие около 9,7 тыс. человек.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что 57,9% участников выбрали мероприятия, связанные с карьерным развитием, профориентационные мероприятия — 24,6%, встречи, посвящённые личностному развитию, — 12,6%.

Профориентационное тестирование прошли 10 669 человек.

При этом средний возраст участников карьерных консультаций составил 36 лет.

Ранее «Известия» сообщали, что 47% россиян назвали 2019 год успешным с точки зрения карьеры.